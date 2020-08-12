В Совфеде оценили возможность увеличения отпуска для многодетных родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Москвой 24 оценил вероятность увеличения оплачиваемого отпуска для семей с тремя детьми и более до 35 дней.

По его мнению, данная инициатива нуждается в детальном расчете средств, которые будут затрачены на ее реализацию.

"Такое, на первый взгляд, доброе пожелание должно быть подкреплено очень серьезной аргументацией со стороны финансово-экономического блока, правительства и региональных законодательных собраний. Авторы не предоставили расчета, сколько потребуется на это ресурсов. Предложение было бы на пользу многодетным семьям. Вопрос состоит в том, каким образом реализовывать это доброе пожелание", – заявил Рязанский.

Он пояснил, что для многодетных родителей, работающих в бюджетных организациях, придется изыскивать средства из бюджета для дополнительных дней отпуска и затраты в итоге лягут на плечи налогоплательщиков. По аналогии частные организации, на которые работают многодетные родители, будут вынуждены оплачивать отдых своих сотрудников из прибыли, закладывать необходимые средства в расходы компании.

"Я пока не могу сказать, что предложение найдет свою поддержку. Необходимо, чтобы инициатива была рассмотрена трехсторонней комиссией, была одобрена правительством, профсоюзами, объединением работодателей и, самое главное, получила согласие законодательных собраний регионов", – считает парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить родителям трех и более детей ежегодный оплачиваемый отпуск до 35 дней.

Он обратился к главе Минтруда России Антону Котякову. Как объясняет законодатель, многодетные родители сталкиваются с колоссальной нагрузкой. По трудовому законодательству они не включены в определенную категорию специалистов, так что могут рассчитывать на оплачиваемый отпуск только в 28 дней.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 35 дней", – говорится в обращении.

