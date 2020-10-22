Эксперт рассказал, в чем заключается уникальность МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уникальность "Московской электронной школы" заключается в разнообразии цифрового контента по школьной программе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора Центра EdCrunch University НИТУ "МИСиС" Нурлана Киясова.

Он отметил, что в других сервисах мало или вовсе не имеется функций дополнительного образования, которые были бы хорошими тренажерами для саморазвития ребенка.

"Но самым сильным преимуществом является то, что платформа работает по принципу UGC (контент, созданный пользователями), когда сценарий уроков могут загружать и педагоги, и сторонние разработчики образовательного контента. Для учителей-разработчиков – это творческая самореализация на весь мир, а для компаний-разработчиков – это развитие EdTech-индустрии и здоровая конкуренция, которая приведет к росту качества контента с точки зрения педагогики и визуального дизайна", – отметил Киясов.

Он добавил, что ни в одной столице мира нет подобных образовательных платформ с широкой коллекцией цифровых уроков по школьной программе.

"Думаю, через несколько лет, когда МЭШ накопит достаточное количество данных, мы увидим персонализацию контента на основе алгоритмов машинного обучения", – заключил Киясов.

Ранее сообщалось, что в "Московской электронной школе" за 20 октября прошло свыше 3 миллионов сессий онлайн-уроков. Отмечалось, что в работе сервиса были зафиксированы небольшие сбои, однако они были оперативно устранены.