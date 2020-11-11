В столичных школах запустили виртуальный тренажер для классных руководителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для классных руководителей столицы заработал виртуальный тренажер "Успех каждого ребенка". Его разработали специалисты Московского центра развития кадрового потенциала образования, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Тренажер поможет учителям отработать действия при определенных обстоятельствах, которые могут произойти в школе. Всего в симуляторе запрограммировано 130 сценариев, взятых из реальной школьной жизни. На каждое действие педагога в программе отображается эмоциональное состояние ученика, что позволит специалистам понимать реакции детей. Данный проект не имеет аналогов в мире.

"Кейсы задач тренажер подбирает индивидуально. Эмоциональные реакции и поведение виртуальных школьников в тренажере соответствуют психологическим особенностям и закономерностям поведения реальных детей. Педагоги могут анализировать свое влияние на развитие личности ребенка и учиться эффективным способам взаимодействия без риска негативных последствий для реальных учеников", – рассказал директор Московского центра развития кадрового потенциала образования Алексей Рытов.

Для того, чтобы поупражняться на тренажере, педагогу необходимо зарегистрироваться на сайте центра. Там же доступен и сам тренажер. Позднее классные руководители смогут проходить второй уровень, который предусматривает наличие наставника и онлайн-обучение.

Отмечается, что данный центр занимается обучением директоров школ и их заместителей. Программа "Успех каждого ребенка" сформирована в рамках проекта "Управленческий тренажер", которым пользуются более трех тысяч специалистов по всей России.

Ранее сообщалось, что в Москве заработал сервис "Учитель на замену", который позволяет в течение трех часов найти педагога для проведения занятий в школах. За работой педагогов могут следить не только ученики, но и директора школ. В сервисе есть функция обратной связи.

