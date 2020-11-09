Сервис "Учитель на замену" возобновил работу в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве заработал сервис "Учитель на замену", который позволяет в течение трех часов найти педагога для проведения занятий в школах. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проект был разработан в 2019 в году. Тогда сервис применяли во время роста заболеваемости ОРВИ. В 2020 году с октября месяца портал использовали в 114 школах. В настоящее время в проекте задействованы 433 студента педагогических вузов и педагогов дополнительного образования. За работой педагогов могут следить не только ученики, но и директора школ. В сервисе есть функция обратной связи.

Директор школы № 1539 Виталий Карагашкин подчеркнул, что использование сервиса достаточно удобное: для входа на него необходимо ввести адрес электронной почты.

В этом учебном заведении была произведена одна замена – учителя биологии. Кандидатуру подыскивал оператор. Среднее время ожидания – три часа.

"Нам ответили в течение 30 минут с предложением кандидатуры для замены педагога. Приятно, что сервис себя оправдал. Я прекрасно понимаю, что предмет биология довольно специфический, не так много людей его преподают. И объем нагрузки педагога, вместо которого нужно было выйти, довольно серьезный", – отметил Карагашкин.

Учителем на замену в данном случае стал педагог дополнительного образования Кирилл Гаврилин. Ученикам школы он преподает в первой половине дня: очно у пятых классов, дистанционно – у остальных. При этом Гаврилин продолжает работать и в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма.

"Сейчас сложная ситуация в связи с эпидемией, многие учителя действительно не могут вести занятия в школах. Поэтому я и мои коллеги из центра экологии, краеведения и туризма решили, что нужно поддержать педагогов", – высказался Гаврилин, добавив, что данный опыт помогает ему получить навыки для профессионального роста.

Учитель начальных классов в школе № 1253 Нина Мусатова рассказала, что данный проект является необходимостью в условиях пандемии. Так, ее дистанционной работе помогает студентка педагогического колледжа № 10 Айгуль Юсипова. В ее обязанности входит организация работы класса, обеспечение самостоятельных работ учеников.

"Я набираюсь опыта, когда нахожусь в классе вместо учителя. Помогаю, сотрудничаю, нахожу общий контакт с детьми. До этого у меня уже была практика в школе, но учителя были с нами, а сейчас я одна в классе. Конечно, с учителем мы на связи, он помогает, если возникают какие-то вопросы. Родители учеников тоже отнеслись хорошо, они понимают, что учитель находится дома для безопасности", – поделилась Юсипова.

Отмечается, что работа студентов в школах организована в рамках педагогической практики. В дальнейшем такой формат намерены развивать и дальше.

Стать учителем на замену можно, оставив свое резюме на сайте сервиса. При этом каждый соискатель должен пройти независимую предметную диагностику в Московском центре качества образования.

Ранее Сергей Собянин на две недели продлил дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов, чтобы снизить число новых случаев коронавируса. Градоначальник уточнил, что учиться из дома старшеклассники продолжат до 22 ноября. Мэр напомнил, что на дистанционке школьники старших классов уже три недели и за это время доля заразившихся коронавирусом среди них уменьшилась почти вдвое.

