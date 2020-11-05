В России предложили сделать должность директора школы выборной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель исполкома партии "Новые люди" Александр Даванков предлагает ввести в школах выборы директора, сообщает RT.

По его мнению, избирать директора следует в открытом общественном конкурсе. В то же за учредителем должно оставаться право обоснованно освобождать избранного директора от должности, например, если он не соблюдает устав школы либо нарушает его.

Политик направил письмо с данной инициативой на имя замминистра просвещения РФ Виктора Басюка, в котором напомнил, что директоров школ назначает учредитель в лице уполномоченного регионального органа исполнительной власти или местного самоуправления.

Ранее в столице запустили электронный сервис "Учитель на замену". По словам авторов проекта, эта мера поможет подменять педагогов, которые находятся на больничном.

Из-за пандемии коронавируса на больничном находятся около тысячи столичных учителей. Еще 1,3 тысячи – это педагоги старше 65 лет или с хроническими заболеваниями, они ведут уроки удаленно. В связи с частичной нехваткой учителей в школы приглашены педагоги дополнительного образования и студенты последних курсов педагогических вузов и колледжей.

Платформа "Учитель на замену" доступна по адресу zamena.mosmetod.ru. Зарегистрироваться на ней руководители школ и учителя, которым доступна возможность размещения резюме.

