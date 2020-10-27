Эксперт призвал перестать противопоставлять традиционное и дистанционное обучение

14:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Дистанционное обучение становится стандартом для современных школьников. Об этом заявил основатель компании "Е-ПРОФ – профессиональное электронное образование" Александр Молчанов.
"Дистант – это традиция для школьников, они в нем живут, учатся, общаются. Надо перестать противопоставлять традиционное и дистанционное обучение", – отметил Молчанов на онлайн-конференции столичного департамента образования и науки по цифровому образованию, которая проходила в соцсети "ВКонтакте".
По мнению эксперта, необходимо принять реальность и использовать новые инструменты. Он также отметил, что зачастую школьники сами чему-то учатся по видеоурокам, поэтому проблемы с дистанционным образованием в школе могут быть в значительной степени вызваны недостатком мотивации.
С 19 октября в Москве ученики 1–5-х классов вернулись после каникул в школы, а старшеклассники 6–11-х классов на ближайшие две недели перешли на дистанционный формат учебы. Такое решение принял Сергей Собянин в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Московские ученики младших классов возвращаются на учебу в школы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: