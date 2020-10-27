Эксперт призвал перестать противопоставлять традиционное и дистанционное обучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дистанционное обучение становится стандартом для современных школьников. Об этом заявил основатель компании "Е-ПРОФ – профессиональное электронное образование" Александр Молчанов.

"Дистант – это традиция для школьников, они в нем живут, учатся, общаются. Надо перестать противопоставлять традиционное и дистанционное обучение", – отметил Молчанов на онлайн-конференции столичного департамента образования и науки по цифровому образованию, которая проходила в соцсети "ВКонтакте".

По мнению эксперта, необходимо принять реальность и использовать новые инструменты. Он также отметил, что зачастую школьники сами чему-то учатся по видеоурокам, поэтому проблемы с дистанционным образованием в школе могут быть в значительной степени вызваны недостатком мотивации.

С 19 октября в Москве ученики 1–5-х классов вернулись после каникул в школы, а старшеклассники 6–11-х классов на ближайшие две недели перешли на дистанционный формат учебы. Такое решение принял Сергей Собянин в связи с распространением коронавирусной инфекции.

