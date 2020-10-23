В Москве запустили сервис в помощь педагогам на больничном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электронный сервис "Учитель на замену" запустили в столице. По словам авторов проекта, эта мера поможет подменять педагогов, которые находятся на больничном. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы разработали специальный сервис "Учитель на замену". Он позволяет быстро осуществить замену преподавателей, чтобы образовательный процесс проходил в привычном режиме", – рассказали в пресс-службе городского департамента образования и науки.

В ведомстве напомнили, что из-за пандемии коронавируса около тысячи столичных учителей находятся на больничном и не могут вести уроки. Еще 1,3 тысячи – это педагоги старше 65 лет или с хроническими заболеваниями, они ведут уроки удаленно.

В связи с частичной нехваткой учителей в школы приглашены педагоги дополнительного образования и студенты последних курсов педагогических вузов и колледжей.

Платформа "Учитель на замену" доступна по адресу zamena.mosmetod.ru. Зарегистрироваться на ней могут как директора школ, так и учителя, которым доступна возможность разместить резюме.

