В Оперштабе рассказали, как проходит дистанционное обучение в разных странах

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Фото: AP Photo/Dar Yasin
Столичные школьники, учащиеся в 6–11-х классах, вернулись к занятиям в дистанционном формате. В Оперативном штабе Москвы рассказали, как устроено обучение у их сверстников в других странах.
По его данным, в канадской провинции Онтарио в этом учебном году школу посещать необязательно. В связи с этим большинство учащихся предпочли сидеть дома и заниматься синхронно с теми, кто учится в классе. Отмечается, что организовать эффективные уроки одновременно для учащихся в классе и дома оказалось технически невозможно. Многие ученики, не привыкшие к такому формату, бросают занятия.
В Индии школы открыты не во всех городах. В частности, в Дели для детей рекомендованы онлайн-занятия. При этом у многих семей нет гаджетов. В качестве выхода индийским школьникам предложили учиться с помощью радио и телевизора. Так они слушают уроки и выполняют задания.
В Нью-Йорке в начале месяца закрыли 300 школ, а уроки перешли в онлайн. В таком формате дети общаются с учителями, выполняют задания, проекты или просматривают записанные видеоуроки.
В Чехии с конца сентября школы также перешли на дистанционное обучение. Однако, по словам педагогов, для начальной школы это неудобно. Родители вынуждены постоянно помогать своим детям. Более того, многие школы еще не получили оборудование для онлайн-уроков.
В Израиле закрыли все школы, дети учатся дистанционно. По данным недавнего интернет-опроса, 75% респондентов считают, что подготовка к новому учебному году в стране была недостаточной.
Ранее сообщалось, что в МЭШ появилась новая виртуальная лаборатория "Логитариум" по предмету "Технология". Теперь ученики смогут в формате компьютерной игры решать головоломки, в которых большая часть уровней и созданных для программы элементов основана на тестах Беннета.
В начале октября библиотека МЭШ пополнилась двумя виртуальными физическими лабораториями, посвященными оптике и механике. Учащиеся теперь могут легко собрать экспериментальную установку, провести опыты, обсудить полученные результаты и сравнить их с результатами реальных экспериментов.
Проект "Московская электронная школа" действует с 2016 года. Всего в библиотеке МЭШ собрано более миллиона цифровых учебных материалов. Гранты от правительства Москвы получают авторы наиболее востребованных учебных пособий.
"Это наш город": онлайн-курс по астрономии добавили в библиотеку МЭШ
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