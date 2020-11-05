Леонид Рошаль поддержал продление дистанционного обучения в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль поддержал решение мэра Москвы о продлении дистанционного обучения школьников, сообщает Агентство "Москва".

По мнению специалиста, данная меря является оправданной и необходимой для предотвращения распространения COVID-19.

"Понимаю, что такой формат обучения нравится далеко не всем. А кому нравится, чтобы дети оказывались в больницах? Или чтобы дети были переносчиками инфекций? Никому не нравится. Поэтому я поддерживаю продление дистанционного обучения в столице", – пояснил Рошаль.

Данную меру также оценили и в Госдуме. По словам главы комитета ГД по труду и социальной политике Ярослава Нилова, в сложившейся ситуации городские власти в своих решениях опираются на эпидемиологическую ситуацию.

Ранее Сергей Собянин на две недели продлил дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов, чтобы снизить число новых случаев коронавируса. Градоначальник уточнил, что учиться из дома старшеклассники продолжат до 22 ноября. Мэр напомнил, что на дистанционке школьники старших классов уже три недели и за это время доля заразившихся коронавирусом среди них уменьшилась почти вдвое.