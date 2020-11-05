В Госдуме прокомментировали продление дистанционного обучения в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме оценили продление дистанционного режима обучения для школьников 6–11-х классов в столице, сообщает RT. По словам главы комитета ГД по труду и социальной политике Ярослава Нилова, в сложившейся ситуации городские власти в своих решениях опираются на эпидемиологическую ситуацию.

"Власти принимают решение исходя из эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций, которые даются Роспотребнадзором, понимая все возможные последствия и риски", – отметил парламентарий.

Депутат также обратил внимание на то, что в российской столице очень большое население, из-за чего возрастает вероятность заражения.

"Есть и те, кто либо принципиально, либо просто безответственно не соблюдает предписанные меры безопасности...Что и послужило поводом для принятия такого решения", – пояснил он.

Ранее Сергей Собянин на две недели продлил дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов, чтобы снизить число новых случаев коронавируса. Градоначальник уточнил, что учиться из дома старшеклассники продолжат до 22 ноября. Мэр напомнил, что на дистанционке школьники старших классов уже три недели и за это время доля заразившихся коронавирусом среди них уменьшилась почти вдвое.

В столице школьники 6–11-х классов учатся дистанционно с 19 октября. Объясняя принятие данного решения, Сергей Собянин отметил, что старшие классы более подвержены риску заражения коронавирусом. При этом школьники 1–5-х классов перешли на традиционный формат обучения.