Собянин обсудил с педагогами новые форматы работы в период пандемии

16:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Количество школьников в столице с подтвержденным коронавирусом сократилось в два раза, а число переведенных на дистанционное обучение из-за заболеваемости классов сократилось в 10 раз. Об этом рассказал Сергей Собянин на круглом столе, в котором приняли участие директора школ, педагоги допобразования и другие.
На встрече в ГБОУ "Школа Марьина Роща имени В. Ф. Орлова" обсудили вопросы, связанные с дистанционным обучением.
"Ситуация в школах изменилась. Количество классов, переведенных на дистанционку в связи с заболеваемостью учащихся, уменьшилось ровно в 10 раз, а доля учащихся в количестве заболевших в Москве уменьшилась в два раза. Это говорит о том, что меры были приняты своевременно и правильно", – заявил мэр столицы.
По словам Собянина, для сохранения тенденции принято решение о продлении дистанционки на неделю (для учащихся с 6 по 11 класс).
"Посмотрим, как будет ситуация развиваться, и примем решение на следующей неделе", – обратил внимание глава города. Сергей Собянин напоминает, что для предотвращения распространения COVID-19 продлевались школьные каникулы, переводились на дистанционное обучение ученики с 6 по 11 класс, усилены требования масочного режима.
"Все это дало свои результаты, и ситуация стала стабилизироваться. Причем так серьезно: в динамике за последнюю неделю она улучшилась почти в 10 раз, и это дает нам прогноз, что ситуация будет улучшаться, если мы будем строго следовать тем мерам, которые приняты", – подчеркивает градоначальник.
Собянин отметил, что школьники с 1 по 5 класс продолжают учиться в офлайне. "Это накладывает тоже дополнительные проблемы и сложности, в первую очередь исходя из того, что в московских школах работают и преподают 1,2 тысячи учителей старше 65 лет либо с хроническими заболеваниями", – сказал мэр Москвы.
В городе организовали сервис "Учитель на замену", в рамках которого учителей из группы риска временно заменяют студенты педагогических вузов.
"Проект интересный. Я хотел поблагодарить всех участников этого проекта. С одной стороны, конечно, это приносит пользу самим студентам, потому что они получают практику. Но тем не менее этот период времени накладывает определенные риски. Но это своевременная помощь школам и учащимся", – отметил Собянин.
Ранее говорилось, что почти 2 миллиона оценок в электронных журналах МЭШ выставили за неделю дистанта.
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