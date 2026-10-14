HBO снимет продолжение сериала "Девочки" спустя 10 лет после финала

Фото: кадр из сериала "Девочки"; режиссеры – Лина Данэм, Джесси Перец, Ричард Шепард; производство – Apatow Productions

Телеканал HBO готовит продолжение комедийной драмы "Девочки" о жизни подруг в Нью-Йорке. Съемки нового сезона из пяти эпизодов запланированы на 2027 год, спустя 10 лет после завершения оригинального сериала, сообщает The Hollywood Reporter.

Создательница проекта Лина Данэм вновь исполнит главную роль Ханны и выступит исполнительным продюсером. К своим персонажам также вернутся Эллисон Уильямс, Джемайма Керк и Зоси Мэмет. При этом имя Адама Драйвера, сыгравшего одну из ключевых ролей в оригинальном шоу, не упоминается.

По словам Данэм, команда согласилась вернуться к истории только после того, как нашла сюжет, который действительно хотела рассказать. Ранее ей было трудно представить, как сложилась жизнь героинь в нынешние дни, хотя она продолжала скучать по ним.

Возможное продолжение актриса и сценаристка обсуждала и раньше. В 2025 году в интервью Variety она отмечала, что могла бы снова обратиться к персонажам, если бы нашла подходящую историю. Среди возможных тем Данэм называла материнство миллениалов и наступление менопаузы.

Оригинальные "Девочки" выходили на HBO с 2012 по 2017 год. За время показа сериал получил 19 номинаций на премию "Эмми" и одержал две победы. В последние годы интерес зрителей к проекту вновь вырос.

Ранее стало известно, что Кайли Дженнер получила главную роль в новом сериале "Девичник". Изначально сценарий попал к Ким Кардашьян, но та решила, что история больше подходит младшей сестре.

Сюжет строится вокруг гибели героини Дженнер: ее находят мертвой в бассейне после девичника, а подруги, бывшие на вечеринке, становятся подозреваемыми, при этом события, приведшие к трагедии, раскрываются через флешбэки.