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14 октября, 12:10 (обновлено 14.10.2026 12:40)

Технологии

Пользователи Mail.ru пожаловались на сбои в работе сервиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Пользователи Mail.ru пожаловались на сбои в его работе. Это следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

К 11:44 число обращений за час превысило 5,5 тысячи, а за сутки достигло 7 тысяч. Первые жалобы начали поступать приблизительно в 11:00.

Больше всего сообщений пришло из Санкт-Петербурга. О неполадках также заявили жители Москвы, Московской, Нижегородской и Ленинградской областей. Чаще всего пользователи жалуются на работу самого сервиса, личного кабинета, мобильного приложения и сайта.

Через некоторое время пресс-служба Mail.ru заявила, что сервисы Mail работают штатно.

Ранее сообщалось, что пользователи "Циана" могут столкнуться с ограничениями в работе отдельных функций сервиса. Это связано с тем, что сайт и приложение ранее перестали работать из-за аварий на объектах инфраструктурного партнера.

Последние несколько дней специалисты занимаются восстановлением доступа, однако для полного устранения последствий сбоя требуется дополнительное время.

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