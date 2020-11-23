Более трех миллионов онлайн-уроков состоялось в МЭШ с 19 октября

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Московской электронной школе (МЭШ) за месяц дистанционного обучения, которое длится с 19 октября, состоялось более трех миллионов онлайн-уроков для школьников 6–11-х классов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Рекордсменом по количеству занятий стал английский язык. Уроков иностранным языком прошло почти 580 тысяч. По математике и математическим наукам состоялось более 576 тысяч уроков, по русскому языку – более 322.
Ежедневно на онлайн-занятиях присутствует около 500 тысяч школьников и учителей. Работа МЭШ при этом не нарушается.
Учителя за данный период в электронных журналах и дневниках выставили порядка 16 миллионов оценок.
Ранее власти Москвы продлили дистанционное обучение в 6–11-х классах еще на две недели – до 6 декабря. Данная мера доказала эффективность в качестве профилактики распространения коронавируса. Учащиеся 1–5-х классов по-прежнему будут посещать занятия очно.
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