Более трех миллионов онлайн-уроков состоялось в МЭШ с 19 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Московской электронной школе (МЭШ) за месяц дистанционного обучения, которое длится с 19 октября, состоялось более трех миллионов онлайн-уроков для школьников 6–11-х классов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Рекордсменом по количеству занятий стал английский язык. Уроков иностранным языком прошло почти 580 тысяч. По математике и математическим наукам состоялось более 576 тысяч уроков, по русскому языку – более 322.

Ежедневно на онлайн-занятиях присутствует около 500 тысяч школьников и учителей. Работа МЭШ при этом не нарушается.

Учителя за данный период в электронных журналах и дневниках выставили порядка 16 миллионов оценок.

Ранее власти Москвы продлили дистанционное обучение в 6–11-х классах еще на две недели – до 6 декабря. Данная мера доказала эффективность в качестве профилактики распространения коронавируса. Учащиеся 1–5-х классов по-прежнему будут посещать занятия очно.

