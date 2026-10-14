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14 октября, 16:37

Общество

Средний размер порции готовой еды уменьшился на 10,3% в России

Фото: 123RF.com/bondvit

В России средний размер порции готовой еды в сентябре уменьшился на 10,3% в годовом выражении и составил 266 граммов. Об этом говорится в исследовании аналитиков, которое приводит "Коммерсант".

Одной из причин стал рост популярности блюд для перекуса – онигири, сэндвичей и хот-догов. В первом полугодии их продажи в денежном выражении увеличились на 48% год к году. Продажа основных блюд выросла на 16%, а салатов и закусок – на 14%.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов пояснил, что готовая еда остается самой быстрорастущей категорией в продуктовом ретейле. По его словам, в 2025 году продажи в крупных федеральных сетях повысились в среднем на 30%.

Ранее сообщалось, что в России в январе – сентябре выросли продажи роллов без рыбы в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Классические варианты с рыбой и морепродуктами показали менее выраженный рост – в 1,8 раза.

Согласно данным исследования, 51% опрошенных предпочитают роллы с курицей из-за более низкой цены. Еще 27% хотят попробовать непривычные варианты, 20% ориентируются на собственные вкусовые предпочтения.

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