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14 октября, 12:22

Происшествия

В Москве задержали четверых подозреваемых в разбое после знакомства в мессенджере

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Полицейские в Москве задержали четверых подозреваемых в разбое, жертвой которого стал мужчина, приехавший на свидание после знакомства в мессенджере. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Встречу назначили во 2-м Пятигорском проезде. Там потерпевший, приехавший на встречу с девушкой, оказался в компании троих мужчин, которые стали угрожать ему предметом, похожим на пистолет. Опасаясь за свою жизнь, мужчина перевел нападавшим две тысячи рублей. После этого его силой вывели из квартиры.

Правоохранители задержали четверых подозреваемых прямо возле дома. Возраст задержанных – от 20 до 24 лет. Во время обыска у них обнаружили муляж пистолета, банковские карты, наличные и восемь телефонов.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Фигуранты заключены под стражу. В настоящее время полицейские устанавливают возможные дополнительные эпизоды.

Ранее москвич напал на продуктовый магазин в районе Митино. Мужчина взял с полки бутылку алкоголя и хотел выйти из магазина, не оплатив товар. Когда охранники попытались остановить его, он достал похожий на гранату предмет и скрылся.

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