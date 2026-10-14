Минцифры попросило операторов связи отложить ограничения на немаркированные звонки банков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минцифры обратилось к операторам связи с просьбой отложить до начала ноября введение ограничений на входящие вызовы от банков, если звонок не будет промаркирован. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Телеком-компании намеревались ввести такие ограничения с 15 октября. При этом обязательная маркировка звонков действует в России с 1 сентября 2025 года.

Глава МТС Инесса Галактионова уже заявляла, что 95% банков заключили договоры с операторами на маркировку. Оставшиеся 5% кредитных организаций, которые генерируют большую часть доходов всего банковского рынка, этого пока не сделали.

В связи с этим в Минцифры объяснили, что отсрочка даст время, чтобы продолжить переговоры и завершить процессы заключения договоров о маркировке.

Ранее сообщалось, что Минцифры будет контролировать обоснованность стоимости услуг связи. Согласно позиции министерства, цены на связь не должны расти быстрее тарифов ЖКХ. В ведомстве также подчеркнули, что этот показатель служит лишь ориентиром для оценки тарифной политики, а не автоматической привязкой к коммунальным платежам.

