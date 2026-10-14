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14 октября, 12:28 (обновлено 14.10.2026 14:20)

Технологии

Массовый сбой произошел в ряде российских сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Массовый сбой произошел в ряде российских сервисов. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи пожаловались на неполадки в работе Mail.ru и его облака, экосистемы для бизнеса "Контур", "Самоката" и Ozon. Среди площадок, где наблюдается сбой, – "Авито", "ВКонтакте", "МегаФон", "Билайн", МТС, "Вкусно и точка".

Также не работали сервисы "Точка Банка". Однако спустя некоторое время сайт, интернет-банк и мобильное приложение вновь стали доступны клиентам.

Перебои также наблюдаются у сервисов Сбера, чей дата-центр 14 октября подвергся атаке беспилотников в Саратовской области.

При этом пользователи Mail.ru заметили проблемы еще утром. К 11:44 количество обращений за час превысило 5,5 тысячи. Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга. О сбоях также рассказали жители Москвы, Подмосковья, Нижегородской и Ленинградской областей.

Тем временем сервис "Яндекс Недвижимость" работает в ограниченном режиме после атак на дата-центры компании в Рязанской области, Владимире и Калуге. Специалисты занимаются устранением неполадок, рассказали в организации.

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