Две категории россиян получат надбавки к пенсии в ноябре

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В России в ноябре пересчитают фиксированные выплаты к страховым пенсиям бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Размер выплат для этих категорий пенсионеров зависит от страховых взносов, которые работодатели перечисляли за них. Перерасчет проводится ежеквартально: в феврале, мае, августе и ноябре.

Также в ноябре увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии для граждан, которым в октябре исполнилось 80 лет, а также для тех, кому в этом месяце установили первую группу инвалидности.

Ранее депутат Бессараб рассказала, что россияне, ухаживающие за детьми с инвалидностью, инвалидами первой группы и гражданами старше 80 лет, могут получать выплаты и пенсионные баллы.

С 2025 года оформить выплату за уход за ребенком с инвалидностью или инвалидом с детства первой группы вправе любой трудоспособный человек, фактически осуществляющий уход, а не только родители, опекуны и попечители. В 2026 году такая выплата составляет 11 563 рубля, а с 1 февраля 2027 года ее планируют проиндексировать.

При уходе за людьми старше 80 лет и инвалидами первой группы выплата в размере 1,2 тысячи рублей включается в пенсию получателя. За полный год ухода за человеком с инвалидностью первой группы, ребенком с инвалидностью или гражданином старше 80 лет начисляют 1,8 пенсионного балла.