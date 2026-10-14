Пашинян назвал условия прочного мира между Арменией и Азербайджаном

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Премьер-министр Армении Никол Пашинян изложил принципы, на которых, по его мнению, должен строиться прочный мир с Азербайджаном. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телеграм-канал политика.

Пашинян обозначил ключевые параметры будущего урегулирования, включая территориальные вопросы, открытие коммуникаций и отказ от взаимных претензий.

Политик заявил, что площадь Армении должна составлять 29 743 квадратных километра. При этом делимитацию и демаркацию государственной границы, по его словам, необходимо проводить на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

Отдельно премьер предложил урегулировать вопрос анклавов и эксклавов путем обмена территориями строго одинаковой площади. В результате, согласно его предложению, по обе стороны границы таких территорий остаться не должно.

Еще одним условием он назвал открытие всех дорог и коммуникаций. Это должно обеспечить свободное передвижение людей, в том числе возможность проезжать из одной части Армении в другую через территорию Азербайджана и из одной части Азербайджана в другую через Армению.

Пашинян также выступил за полный отказ сторон от взаимных требований. Он отметил, что для достижения устойчивого мира обе страны должны оставить друг друга в покое по всем вопросам и во всех сферах.

После контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Туркмении у армянского премьера, по его словам, сложилось предварительное впечатление, что мир на изложенных условиях может быть достигнут.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что Москва приветствует возобновление энергетического сотрудничества между Арменией и Азербайджаном. После многолетнего перерыва из Азербайджана в Армению начали поставлять дизельное топливо и бензин. При этом для организации поставок азербайджанского газа в Армению, по словам Шевцова, потребуется построить новый газопровод и заключить долгосрочные контракты.

