Попова допустила отмену правил профилактики COVID-19 для школ раньше 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В российских школах правила профилактики COVID-19 могут быть отменены к началу следующего учебного года, если весной эпидемиологическая ситуация улучшится. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Продление сориентировано на то, что такое правило очного обучения будет продолжаться, потому что оно себя оправдало. Если мы увидим весной, что дальше это не нужно, конечно, к 1 сентября это изменим", – сказала она в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Накануне Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии до 1 января 2022 года.

В числе основных требований – запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп и классов, составление особого расписания для максимального разобщения детей, термометрия детей и взрослых и изоляция тех, у кого наблюдаются признаки ОРВИ.

Ранее первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко рассказывал, что сейчас 56% учащихся школ страны находятся на очном обучении. Он отмечал, что для части детей реализована смешанная форма обучения.

