ВДНХ проведет цикл познавательных онлайн-лекций

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Цикл онлайн-лекций "Космос по выходным" запускает центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ с 13 декабря. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что лекции продлятся до конца февраля.
Отмечается, что узнать о строении астероидов и комет можно будет 13 декабря в 16:00 на встрече "Малые тела Солнечной системы". Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин также расскажет гостям о метеорном потоке и о том, кто присваивает имена небесным телам.
20 декабря в 16:00 можно будет узнать о том, как происходит отбор в отряды космонавтов. Лекцию проведет сопредседатель молодежного совета Русского космического общества популяризатор космонавтики Денис Прудник. Все желающие смогут задать вопросы специалисту после мероприятия. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Встретиться с космонавтами в режиме онлайн можно будет 27 декабря в 16:00. Со зрителями будут общаться летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин, а также его коллега Герой СССР Виктор Афанасьев. Специалисты расскажут, какие традиции существуют у космонавтов, сколько раз они встречают Новый год на орбите, что входит в их новогоднее меню. Оставить свои вопросы космонавтам можно до 15 декабря на страницах ВДНХ в Instagram, "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники".
Узнать детальнее об анонсах цикла можно на сайте.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в социальных сетях центра "Космонавтика и авиация" также появилась рубрика #СмотриКосмос. Она представляет собой ролики про экспонаты и космические разработки центра.
Ранее сообщалось, что онлайн-встречи с современными российскими писателями состоятся с 8 по 23 декабря. Их проведут столичные библиотеки.
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