Онлайн-лекции о кино и космосе подготовили столичные парки

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Полезные онлайн-занятия подготовили для горожан столичные парки с 7 по 11 декабря. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.



Таганский парк в понедельник организует дистанционное занятие, посвященное русскому языку. А "Красная Пресня" представит онлайн-лекцию от историка театра и кино Виктории Фролковой.

"Фили" организуют для подписчиков интервью с Аскольдом Запашным, запись можно будет увидеть в соцсетях парка. "Кусково" представит дистанционную лекцию, посвященную советскому стеклоделию, а "Люблино" выпустит виртуальную экскурсию "Мифы звездного неба".

"Кузьминки" в формате онлайн расскажут об усадебной архитектуре 18–19 веков.

Ранее москвичам рассказали, как стать эковолонтером.