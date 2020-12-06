Москвичам рассказали, как стать эковолонтером

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты Мосприроды рассказали, как стать добровольцем и поучаствовать в экологических проектах города. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В материале говорится, что половина жителей столицы являются эковолонтерами.
Как отмечается, в январе все желающие могут присоединиться к учету водоплавающих птиц "Серая шейка", а весной запланирован "Кубок по спортивной орнитологии".
Перед волонтерами будет поставлена задача искать и фотографировать животных и птиц, в том числе занесенных в Красную книгу Москвы. Снимки и геолокацию надо будет передать сотрудникам природной территории.
В нынешнем году Мосприрода вместе с волонтерами провела более 200 учетов животных и растений.
Осенью волонтеры помогают птицам и мелким зверушкам, подготовиться к зиме, а весной оправиться от нее. В это время проходят акции "Птица-синица", "Листопад добрых дел", "Здравствуйте, птицы!".
С апреля по октябрь в столице проходит акция "ПаркАрт", которая понравится художникам. Участникам нужно рисовать на деревьях, но только на тех, которые прошли специальную лечебную обработку.
Как отмечается, животных и птиц нужно подкаливать в зимний период. Во время акций "Птица-синица", "Листопад добрых дел" и "Покормите птиц зимой" горожане кладут в кормушки разные угощения.
Также в городе проходит акция "Сытый заяц", где все желающие помогают зверькам пережить зиму. С наступлением холодов, волонтеры делают деревянные кормушки для зайцев и подкармливают их сеном, овсом вымоченными в крепком рассоле сухими веточками, капустой, яблоками, морковкой.
В сентябре и октябре проводятся две акции, которые помогают зимовать ланям,– "Лесные гостинцы" и "Листопад добрых дел".
Покормить птиц и зверей в зимний период можно сразу в нескольких парках Москвы. В вендинговых аппаратах, установленных по программе "Мой район", можно купить безопасный корм. Так, найти автоматы можно недалеко от входа в Нескучном саду и у Голицынского пруда в Парке Горького. В музее-заповеднике "Царицыно" вендинговые аппараты с полезной едой установлены у Плотинных и Покровских ворот. Для белок тут продают ассорти из фундука и семечек подсолнуха, а для птиц – комбикорм из переработанных злаков, известняковой муки и отрубей.
Специалисты Мосприроды ранее подготовили рекомендации по зимней подкормке зверей. Рекомендуется помогать животным с пищей только при устойчивом снежном покрове и отрицательных температурах, чтобы не притуплять их инстинкты к поиску пропитания.
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