Москвичам рассказали, как правильно подкармливать зверей зимой

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Специалисты Мосприроды подготовили рекомендации по зимней подкормке зверей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, рекомендуется помогать животным с пищей только при устойчивом снежном покрове и отрицательных температурах. В других условиях подкормка зверей может притуплять их инстинкты, и они станут зависимы от человека.

В Мосприроде отметили, что животных не стоит подкармливать солеными и жареными продуктами. Также не рекомендуется давать зверям миндаль, арахис, фисташки, косточки от фруктов, хлеб и сдобу. Кроме того, животных не стоит кормить с рук, поскольку они могут укусить.

Чаще всего столичные жители подкармливают белок и зайцев. Первым рекомендуется давать орехи, семечки и желуди. Также белкам подойдут сушеные яблоки, грецкие и кедровые орехи и несоленые и нежареные семечки.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Мосприроды подчеркнули, что москвичи могут сделать сами кормушки для белок. Повесить их можно на столбик или на дерево. Предпочтительно для кормушек выбрать неоживленные дорожки или поляны возле тропинок.

Что касается зайцев, то их рекомендуют кормить капустой или яблоками. Также они могут съесть овес, высушенные ветки, вымоченные в рассоле, а также соль, прессованную в брикеты. Специалисты рекомендуют делать кормушки из дерева и устанавливать их в местах, где звери чаще всего встречаются зимой.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ранее сообщалось, что тушканчиков в Московском зоопарке поместили в холодильные камеры на время зимней спячки. Это делается для того, чтобы поддерживать их природные условия.