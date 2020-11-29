Москвичам рассказали, как правильно подкармливать зверей зимой

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Специалисты Мосприроды подготовили рекомендации по зимней подкормке зверей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, рекомендуется помогать животным с пищей только при устойчивом снежном покрове и отрицательных температурах. В других условиях подкормка зверей может притуплять их инстинкты, и они станут зависимы от человека.
В Мосприроде отметили, что животных не стоит подкармливать солеными и жареными продуктами. Также не рекомендуется давать зверям миндаль, арахис, фисташки, косточки от фруктов, хлеб и сдобу. Кроме того, животных не стоит кормить с рук, поскольку они могут укусить.
Чаще всего столичные жители подкармливают белок и зайцев. Первым рекомендуется давать орехи, семечки и желуди. Также белкам подойдут сушеные яблоки, грецкие и кедровые орехи и несоленые и нежареные семечки.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты Мосприроды подчеркнули, что москвичи могут сделать сами кормушки для белок. Повесить их можно на столбик или на дерево. Предпочтительно для кормушек выбрать неоживленные дорожки или поляны возле тропинок.
Что касается зайцев, то их рекомендуют кормить капустой или яблоками. Также они могут съесть овес, высушенные ветки, вымоченные в рассоле, а также соль, прессованную в брикеты. Специалисты рекомендуют делать кормушки из дерева и устанавливать их в местах, где звери чаще всего встречаются зимой.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ранее сообщалось, что тушканчиков в Московском зоопарке поместили в холодильные камеры на время зимней спячки. Это делается для того, чтобы поддерживать их природные условия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: