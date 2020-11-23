Обязательную маркировку животных могут отложить из-за риска убытков

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Введение обязательной маркировки домашних животных в пределах всей страны может принести убытки бизнесу и гражданам, поэтому требует поэтапного подхода. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на подготовленное Минэкономразвития отрицательное заключение на законопроект Минсельхоза.

По словам авторов заключения, сперва надо провести эксперимент на ограниченной территории, а уже потом распространить обязательную маркировку на всю страну.

В докладе Минэкономразвития говорится, что разработчик проекта не проанализировал влияние социально-экономических последствий реализации законопроекта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, что свидетельствует о низкой степени проработанности данного вопроса.

В Минсельхозе с такой точкой зрения не согласны. В ведомстве напоминают, что маркировкой пользуется уже 79 регионов, поэтому это не вызовет никакой социальной напряженности. Кроме того, в ведомстве предполагают, что маркировка животных будет делаться владельцами за свой счет.

В Госдуме, в свою очередь, допустили, что кабмин может отправить законопроект на доработку, в связи с чем он не вступит в силу с января 2021 года.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о подготовке законопроекта о регистрации, учете и идентификации животных. По его словам, процедура постановки на учет должна быть бесплатной и максимально удобной.

Он отметил, что должна быть вариативность выбора – "кому клеймо-татуировку, кому чип, кому еще какой вариант". Также Бурматов считает, что должен быть переходный период от трех до пяти лет.

Депутат также уверен, что речь в законопроекте должна идти не только о домашних питомцах, но и о безнадзорных собаках и кошках.

