В Госдуме прокомментировали предложение маркировать домашних животных за счет хозяев

Законопроект о маркировке домашних животных планируют внести на рассмотрение в Госдуму уже этой осенью, пишут СМИ. В Минсельхозе подтвердили, что она в недалеком будущем может стать обязательной, а за ее отсутствие хозяев питомцев начнут штрафовать. Разбираемся, как и зачем предлагают маркировать любимцев, а также во сколько это может обойтись россиянам.



Тату для Барсика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С целью предотвратить распространение заразных болезней животных и выявить источники их возбудителей в России планируют ввести с 2021 года обязательный учет и маркировку домашних питомцев. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит этой осенью. В пресс-службе министерства сельского хозяйства РФ уточнили, что маркировка животных будет проводиться их владельцами за свой счет самостоятельно либо с привлечением иных лиц.

При этом хозяевам питомцев разрешается выбирать тип средства маркировки из тех, которые предусмотрены ветеринарными правилами в зависимости от вида животного. Уточняется, что наравне с чипированием доступны татуировки, кольца, бирки, ошейники и тавро.

В зависимости от способа маркировки определяется и стоимость процедуры. По подсчетам Минсельхоза, ее цена может варьироваться от 5 до 500 рублей. Дешевле всего обойдется кольцо: от 5 до 10 рублей, однако за его установку необходимо еще доплатить примерно 20–50 рублей.

А вот татуировка для животного – уже более дорогое удовольствие – от 100 до 150 рублей. Сюда же следует прибавить еще 200–500 рублей за ее нанесение. За нарушение требований хозяевам придется оплатить штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей.





пресс-служба Минсельхоза РФ За неисполнение указанной обязанности владельцы будут привлекаться к административной ответственности.

В министерстве также добавили, что законопроект на данный момент проходит процедуру межведомственного согласования. После этого его представят в правительство, которое внесет документ в Госдуму.



Как это должно работать?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Москвой 24 рассказал, что ключевым моментом в предлагаемом законопроекте о маркировке является не столько предотвращение распространения болезней, сколько возможность найти потерявшееся животное, если оно убежало.

"Либо, наоборот, найти владельца, если он избавился от животного, выбросил, например. Или же найти владельца, если его животное кого-то покусало и надо привлечь его к ответственности", – объяснил депутат.

Бурматов также рассказал, какая информация должна быть записана на чип, подчеркнув, что на данный момент система чипирования в каждом регионе своя и эти базы данных никак друг с другом не коррелируются. По мнению депутата, это "большая проблема".





Владимир Бурматов глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды В чипах должны быть данные о животном: его возраст, кличка. Кроме того, данные владельца: фамилия имя, отчество, контакты. Данные, которые связаны с состоянием здоровья питомца: вакцинация и прочее, чтобы элементарно можно было посмотреть, если животное напало и покусало кого-то, вакцинировано ли оно и надо ли человека везти срочно к врачу... Эта информация должна присутствовать не только на чипе, а на любом способе маркировки.

Кроме того, по словам парламентария, важно создать единую базу, в которой бы содержалась вся необходимая информация о питомце и владельце. По его словам, этот вопрос обсуждался в диалогах с Минсельхозом и в ведомстве "обещали это учесть".

"Дело в том, что многие животные уже являются зарегистрированными – миллионы, если не десятки миллионов собак и кошек... Я за то, чтобы эти базы объединить, информацию из них инкорпорировать, чтобы животных не регистрировать по второму разу... Тем более что второй чип вживить нельзя. Надо просто те данные, которые есть в существующих базах, поместить в одну единую", – добавил депутат.

Депутат также подчеркнул, что выступает против введения "карательных мер" за отсутствие у питомца маркировки. "Надо создавать нормальную инфраструктуру, чтобы люди пользовались, чтобы зарегистрировать животное было просто и самое главное – бесплатно. Чтобы это не стало дополнительным финансовым бременем для граждан. На то, чтобы всех зарегистрировать потребуется несколько лет. Считаю что в течение вот этого переходного периода никаких штрафов быть не должно", – заключил Бурматов.



Чип, кольцо или ошейник?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с Москвой 24 объяснил, как применяются различные способы маркировки животных. Например, от татуировок сейчас уходят, поскольку это негуманный способ. К тому же они имеют свойство расплываться, отметил эксперт.

Кольца же, по словам Шелякова, применяются в основном для птиц. А в случае с кошками использование ошейников опасно. "Они же по деревьям лазают. Веточка проскочила, вот и кошка висит. Собаки с ошейниками еще могут бегать, а кошкам уже не рекомендуется", – пояснил он.

По мнению специалиста, самой оптимальной процедурой является чипирование. "Оно безвредно… Его можно делать всем животным", – пояснил ветеринар.





Михаил Шеляков ветеринар Под кожу имплантируется чип, он маленький, как рисовое зернышко – маленькое стеклянное и продолговатое. Внутри него содержатся микроэлементы электронные, которые бесконтактным образом позволяют считывать информацию. К ним подносим сканер, и через кожу он дает уникальный код, по которому мы можем найти владельца, например.

Однако с этим, по словам ветеринара, сейчас есть проблемы из-за отсутствия единой базы, за создание которой выступил Владимир Бурматов. "Шесть баз, но все они друг друга не видят. Представим ситуацию, что человек нашел животное, явно домашнее, скажем, пуделя. Он как сознательный гражданин отнес его в ветеринарную клинику. Там первым делом чип проверяют. Чип проверили, надо вводить его в каждую базу, и база будет только показывать присутствие или отсутствие животного в ней, но не будут указаны координаты владельца", – объяснил Шеляков.

После этого, по словам специалиста, нужно писать письменное заявление именно в эту базу, в которой зарегистрирован питомец, – на это уходит время. По мнению эксперта, было бы удобнее, если бы животное имело в базе свою карточку, в которой бы присутствовала ключевая информация о нем, включая данные о вакцинации.