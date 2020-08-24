Кошка спасла хозяев при пожаре в Биробиджане

Фото: ГУМЧС России по Еврейской автономной области

Кошка спасла своих хозяев во время пожара, который произошел ночью в частном доме в городе Биробиджан, сообщает "Мир 24".

Как отмечается, все произошло в поселке Заречье на улице Лазо. Женщина проснулась среди ночи из-за того, что кошка просилась на улицу и скреблась в дверь. Когда хозяйка дома открыла дверь, чтобы выпустить питомца, увидела пожар на веранде. Она сразу же разбудила всех членов семьи, и они оперативно покинули дом.

В результате произошедшего сгорели веранда и крыша дома. Никто из людей не пострадал.

Ранее кошка спасла семью от гибели при пожаре в Еврейской автономной области. Семейная пара проживала в деревянном доме в Заводском переулке на станции Ленинск. Утром супруги услышали, что кто-то скребется в дверь. Мужчина вышел на веранду дома и увидел мечущуюся кошку. Животное было напугано, потому что огонь охватил часть веранды и уже распространился на крышу здания.

