Кошка спасла хозяев при пожаре в Биробиджане

09:42
Фото: ГУМЧС России по Еврейской автономной области
Кошка спасла своих хозяев во время пожара, который произошел ночью в частном доме в городе Биробиджан, сообщает "Мир 24".
Как отмечается, все произошло в поселке Заречье на улице Лазо. Женщина проснулась среди ночи из-за того, что кошка просилась на улицу и скреблась в дверь. Когда хозяйка дома открыла дверь, чтобы выпустить питомца, увидела пожар на веранде. Она сразу же разбудила всех членов семьи, и они оперативно покинули дом.
В результате произошедшего сгорели веранда и крыша дома. Никто из людей не пострадал.
Ранее кошка спасла семью от гибели при пожаре в Еврейской автономной области. Семейная пара проживала в деревянном доме в Заводском переулке на станции Ленинск. Утром супруги услышали, что кто-то скребется в дверь. Мужчина вышел на веранду дома и увидел мечущуюся кошку. Животное было напугано, потому что огонь охватил часть веранды и уже распространился на крышу здания.
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