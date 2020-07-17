В Мосгордуме предложили создать единую базу чипированных животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Единую базу чипированных животных Москвы предложили создать столичные парламентарии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александра Козлова.

По его словам, городские приюты сейчас ведут собственную базу, но в ней не учитываются питомцы, которых чипировали хозяева. В свою очередь, председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Александр Соловьев отметил, что данная процедура производится на добровольной основе. Он подчеркнул, что чип – это не GPS-приемник для слежки за кем-либо, а лишь база с привязкой к конкретному владельцу животного.

"Она поможет следить за тем, как содержатся животные, у кого питомец сбежал. Другой альтернативы чипированию мы пока не нашли. Были идеи с камерами наблюдения, но такая мера не поможет привязать животное к конкретному человеку", – заключил Александр Соловьев.

В январе правительство одобрило законопроект Минсельхоза о чипировании домашних животных.