В Мосгордуме предложили создать единую базу чипированных животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Единую базу чипированных животных Москвы предложили создать столичные парламентарии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александра Козлова.
По его словам, городские приюты сейчас ведут собственную базу, но в ней не учитываются питомцы, которых чипировали хозяева. В свою очередь, председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Александр Соловьев отметил, что данная процедура производится на добровольной основе. Он подчеркнул, что чип – это не GPS-приемник для слежки за кем-либо, а лишь база с привязкой к конкретному владельцу животного.
"Она поможет следить за тем, как содержатся животные, у кого питомец сбежал. Другой альтернативы чипированию мы пока не нашли. Были идеи с камерами наблюдения, но такая мера не поможет привязать животное к конкретному человеку", – заключил Александр Соловьев.
В январе правительство одобрило законопроект Минсельхоза о чипировании домашних животных.
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