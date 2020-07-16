Москва 24: что ждет человека, выбросившего домашнее животное на улицу

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17 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Бездомные животные в мегаполисе: проблемы и пути решения".

Возросло ли количество выброшенных на улицу домашних животных во время пандемии? Предусмотрено ли законом наказание для владельцев таких животных? Как в городе отслеживаются места скопления и размножения бездомных собак и кошек? На что сегодня живут приюты и передержки? Какая работа проводится в Москве по поиску потерявшихся животных? Об этом и многом другом расскажут:



председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов;

руководитель проекта "Котоспас" Анна Фельдман;

депутат МГД, председатель комиссии по экологической политике Александр Соловьев.

Смотрите трансляцию 17 июля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.