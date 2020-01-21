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Москва 24

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Общество

21 января, 11:19

Правительство одобрило законопроект о чипировании домашних животных

общество животные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правительство поддержало законопроект Минсельхоза "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии", по которому вводится необходимость чипирования домашних животных. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Сейчас положения законодательства не позволяют осуществить прослеживаемость подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров, что влечет невозможность оперативного выявления источника распространения заболеваний животных, в том числе общих для человека и животных", – говорится в сообщении.

В настоящий момент проект закона прорабатывается и будет внесен в Госдуму. Учет и чипирование зверей могут начаться в ближайшее время.

Маркирование будет осуществляться следующим образом: на теле животного будут закреплять, наносить или вводить внутрь визуальные или смешанные средства идентификации. Учет данных будут проводить аттестованные специалисты и сотрудники учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы России.

Ранее эксперты поддержали идею маркировать домашних питомцев. По мнению специалистов, это поможет обезопасить жизнь животных и в случае каких-либо происшествий привлечь к ответственности хозяев.

Правительство поддержало законопроект о чипировании домашних животных

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