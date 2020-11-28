Тушканчиков в Московском зоопарке поместили в холодильники на время зимней спячки

В столичном зоопарке тушканчиков отправили в холодильник

Тушканчиков в Московском зоопарке на время зимней спячки поместили в холодильные камеры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Зверьки в этом году заснули раньше, поскольку низкие температуры пришли не в декабре, как год назад, а в ноябре. Ближайшие 4–5 месяцев они проведут в специальной холодильной камере, где поддерживается температура 2–4 градуса выше нуля.

Период спячки у тушканчиков зависит от температуры воздуха и наличия пищи. Если еды достаточно, они могут не спать даже после наступления холодов. Если же корма мало, зверьки не расходуют накопленные за лето жировые запасы и засыпают в норках. Обычно грызуны впадают в спячку, когда температура опускается до плюс четырех градусов.

Зоологи Московского зоопарка следят за тем, чтобы жизненные циклы местных тушканчиков были такими же, как и у их диких сородичей.

"Во второй половине лета мы имитируем грызунам природную смену сезона: постепенно снижаем температуру воздуха в вольере и корректируем рацион питания. Зверькам необходимо набрать достаточную массу тела, чтобы проспать всю зиму без вреда для организма. Поэтому в их ежедневное меню входят высокопитательные корма", – рассказала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

Зверьков помещают в холодильники, когда они достигают оптимального веса. Всего в Московском зоопарке обитают пять особей. Накануне спячки каждый из них весил около 400 граммов, за зиму животные потеряют примерно четверть массы.

Сурки Московского зоопарка впали в спячку в октябре. Ранее Арчи, Сара и Нагайна придерживались традиционного графика набора массы.

С 1 октября Московский зоопарк сократил часы работы из-за изменения светового дня. Теперь его можно посетить с 9:00 до 19:00. Кассы работают до 18:00.

