Московский зоопарк сокращает часы работы с 1 октября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Московский зоопарк изменил часы работы из-за сокращения светового дня, сообщает пресс-служба зоосада.
Как уточняется, с 1 октября посетить зоопарк можно будет с 9:00 до 19:00, кассы работают до 18:00.
"Но не переживайте, погода пока еще хорошая, большинство наших пушистиков гуляет и греется на солнышке. Капибары по-прежнему плавают в своем любимом бассейне, жираф Самсон общается с посетителями, сурикаты кучкуются на песочке. Некоторых теплолюбивых обитателей – черепах, дикдиков – мы перевели в теплые помещения, но их все равно можно увидеть во внутренних вольерах", – говорится в сообщении.
Также в зоопарке до конца ноября проходит сбор шишек, кабачков, дубовых листьев, тыкв, кукурузы и желудей. Уточняется, что оставить принесенные продукты можно в специальном пункте по адресу улица Большая Грузинская, дом 1, строение 103. Все они должны быть свежими и без химической обработки.
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