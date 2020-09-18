Детский зоопарк в Москве временно закроют для подготовки к зиме

Фото: Москва 24/Никита Симонов
С 21 сентября временно закроется детский зоопарк в Москве. Его будут готовить к осенне-зимнему периоду, сообщается на сайте зоопарка.
"Все лето наши обитатели были приветливы и вежливы с посетителями, позволяли себя погладить. Но, к сожалению, с 21 сентября мы вынуждены временно закрыть детский зоопарк, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону", – говорится в сообщении.
Пока не уточняются сроки открытия, но в администрации пообещали сообщить об этом на сайте и в социальных сетях зоосада. Те, кому интересна жизнь обитателей зоопарка, смогут также прочитать о них в соцсетях.
Ранее сообщалось, что в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родились четыре амурских тигренка. Этих тигров также называют уссурийскими и сибирскими. Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, зоологи по всему миру трудятся над созданием резервной популяции подвида, находящегося на грани исчезновения.
В Московском зоопарке родились амурские тигрята
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