Детский зоопарк в Москве временно закроют для подготовки к зиме

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 21 сентября временно закроется детский зоопарк в Москве. Его будут готовить к осенне-зимнему периоду, сообщается на сайте зоопарка.

"Все лето наши обитатели были приветливы и вежливы с посетителями, позволяли себя погладить. Но, к сожалению, с 21 сентября мы вынуждены временно закрыть детский зоопарк, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону", – говорится в сообщении.

Пока не уточняются сроки открытия, но в администрации пообещали сообщить об этом на сайте и в социальных сетях зоосада. Те, кому интересна жизнь обитателей зоопарка, смогут также прочитать о них в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родились четыре амурских тигренка. Этих тигров также называют уссурийскими и сибирскими. Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, зоологи по всему миру трудятся над созданием резервной популяции подвида, находящегося на грани исчезновения.