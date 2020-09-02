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Общество

08:41

В Московском зоопарке родились амурские тигрята

общество животные парки

Видео: портал мэра и правительства Москвы

Четыре амурских тигренка родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Амурские тигры считаются самыми крупными представителями семейства кошачьих в дикой природе. Они занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России.

Этих тигров также называют уссурийскими и сибирскими. Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, зоологи по всему миру трудятся над созданием резервной популяции подвида, находящегося на грани исчезновения.

В подмосковном центре живут четыре взрослых амурских тигра: самец Тихон и самки Шива, Барышня и Матрешка. Сейчас потомство дала Шива, беременность которой длилась около 100 дней.

Ближе к родам хищница стала менее активной и более скрытной. У нее родились четыре тигренка: два самца и две самки. В дикой природе выживает не все потомство, однако в зоопарках чаще удается полностью сохранить приплод.

В течение первых трех месяцев после рождения тигрица практически не выпускала своих котят из домика. Сейчас она уже позволяет им покидать укрытие и исследовать окружающий их мир.

Новые обитатели центра уже пробуют взрослую пищу – говядину, курицу, морских свинок и перепелек. К трем месяцам вес каждого из новорожденных достиг 10 килограммов. Постоянно под контролем матери они будут до двухлетнего возраста.

Понаблюдать за малышами и их мамой можно во время одного из экскурсионных сеансов центра: в 11:00, 13:00, 14:30, 16:00 и 17:30. В одну группу входят максимум 20 человек.

В самом Московском зоопарке проживает амурский тигр по кличке Мартин. Не исключается, что один или два детеныша из полученного в этом году потомства останутся в подмосковном центре или в основной экспозиции зоосада. Остальных же отправят в ведущие зоопарки России и мира.

В дикой природе амурские тигры живут на юге Дальнего Востока и северо-востоке Китая. Длина их тела вместе с хвостом составляет около 2–3 метров, высота в холке – 60 сантиметров. Вес взрослых особей может достигать 300 килограммов.

Несмотря на яркую оранжевую шерсть с черными поперечными полосами, окрас тигра позволяет ему ловко маскироваться в дикой природе.

Из-за браконьерства численность уссурийских тигров к 1940-х годам сократилась до 30–40 особей. После введения запрета на охоту естественная популяция начала расти. Сегодня на берегах рек Амур и Уссури в Амурском, Хабаровском и Приморском краях обитают примерно 540 представителей этого вида.

Московский зоопарк с 1 сентября сократил график работы. Посетители теперь могут посетить зоосад ежедневно с 09:00 до 20:00. Купить билет в кассах можно до 19:00. Сотрудники зоопарка напомнили, что на территории открыты несколько входов.

Московский зоопарк изменил график работы

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