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09:41

Детеныш кошачьего лемура родился в Московском зоопарке

город животные

Фото: скриншот видео телеграм-канала Агентство "Москва"

В Московском зоопарке родился кошачий лемур. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

"Малыш, который родился в нашем зоопарке в начале июня, оказался необычно гиперактивным и любопытным. Детеныша назвали Вжик", – рассказали в пресс-службе.

Лемуру сейчас почти три месяца. В его рацион пока входит материнское молоко, при этом детеныша постепенно переводят на взрослую пищу. Кошачьи лемуры питаются овощами, фруктами и насекомыми. Размеров взрослого животного Вжик достигнет к 15 месяцам.

В зоопарке отметили, что кошачьи лемуры в основном обитают в лесах на юге и юго-западе острова Мадагаскар. Они занесены в Международную Красную книгу как вид животных, находящийся под угрозой исчезновения. По данным специалистов, в дикой природе их насчитывается не более двух тысяч.

"Московский зоопарк принимает активное участие в Европейской программе по сохранению популяции этого вида. Когда Вжик подрастет, он может отправиться в один из ведущих российских или зарубежных зоопарков", – заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что четыре амурских тигренка родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском. Амурские тигры считаются самыми крупными представителями семейства кошачьих в дикой природе. Они занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России.

Этих тигров также называют уссурийскими и сибирскими. По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, зоологи по всему миру трудятся над созданием резервной популяции подвида, находящегося на грани исчезновения.

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