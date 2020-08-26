Детеныши ската-хвостокола родились в Московском зоопарке

Фото: скриншот видео телеграм-канала Агентство "Москва"

В Московском зоопарке на свет появились четыре детеныша речного ската-хвостокола. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.



Как уточняется, две самки и два самца родились еще в начале лета.

"В длину они были около 10 сантиметров. Их пол мы определили, когда малышам был примерно месяц. С первых минут жизни скаты абсолютно самостоятельны и не нуждаются в родительском уходе", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что детеныши подросли, окрепли и плавают в общем бассейне вместе со взрослыми.

"В природе скаты растут всю жизнь, взрослые животные достигают в длину 80 сантиметров. Хвостоколы обитают в пресных водах Южной Америки. Их хвост имеет форму кнута с ядовитым жалом на конце", – говорят специалисты.

Увидеть взрослых рыб, а также детенышей посетители могут в "Экзотариуме" на новой территории.

Ранее в Московском зоопарке на свет появились голубые змеи – один из редких видов ядовитых куфий, а также шаровидные (королевские) питоны. Восемь детенышей островной куфии появились на свет в конце июля. Отмечается, что пол детенышей определят после первой линьки, когда они немного подрастут. Вырастают змеи к двум годам. Взрослый самец может достигать в длину 600 миллиметров, самки чуть больше – до 810 миллиметров. Эти змеи живут около 10–12 лет.

