Экзотические змеи появились на свет в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке на свет появились голубые змеи – один из редких видов ядовитых куфий, а также шаровидные (королевские) питоны, говорится на портале мэра и правительства Москвы.



Как рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова, куфии до конца не изучены.

"Интересно то, что у пары змей голубого окраса могут родиться, например, зеленые детеныши. Куфии – живородящие змеи. Это значит, что они рождают на свет полностью готовое к самостоятельной жизни потомство", – приводятся в материале слова Акуловой.

Восемь детенышей островной куфии появились на свет в конце июля. Отмечается, что пол детенышей определят после первой линьки, когда они немного подрастут. Вырастают змеи к двум годам. Взрослый самец может достигать в длину 600 миллиметров, самки чуть больше – до 810 миллиметров. Эти змеи живут около 10–12 лет.

В дикой природе эти рептилии обитают на небольших островах Индонезии. Причем на каждом острове змеи отличаются по цвету. Они могут быть зелеными, желтыми и небесно-голубыми.

По словам Акуловой, также детеныши появились у пары королевских питонов. Этот вид змей также носит название шаровидный питон, или питон-мяч, так как в случае опасности рептилии плотно сворачиваются и просовывают голову под кольца. Взрослые особи достигают в длину всего 1,2–1,5 метра. В неволе эти змеи живут до 30–40 лет. В дикой природе эти змеи обитают в Западной и Центральной Африке.

Увидеть этих рептилий можно в павильоне "Змеи и ящерицы", который находится на старой территории зоопарка.

Ранее два птенца редчайшего кафрского ворона появились на свет в Московском зоопарке. Птенцы родились еще в апреле, но одному из них потребовалось выхаживание. Ворон родился с искривленным клювом, а потому не мог выбраться из яйца, впоследствии ему потребовалось искусственное выкармливание.