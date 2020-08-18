Экзотические змеи появились на свет в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Московском зоопарке на свет появились голубые змеи – один из редких видов ядовитых куфий, а также шаровидные (королевские) питоны, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова, куфии до конца не изучены.
"Интересно то, что у пары змей голубого окраса могут родиться, например, зеленые детеныши. Куфии – живородящие змеи. Это значит, что они рождают на свет полностью готовое к самостоятельной жизни потомство", – приводятся в материале слова Акуловой.
Восемь детенышей островной куфии появились на свет в конце июля. Отмечается, что пол детенышей определят после первой линьки, когда они немного подрастут. Вырастают змеи к двум годам. Взрослый самец может достигать в длину 600 миллиметров, самки чуть больше – до 810 миллиметров. Эти змеи живут около 10–12 лет.
В дикой природе эти рептилии обитают на небольших островах Индонезии. Причем на каждом острове змеи отличаются по цвету. Они могут быть зелеными, желтыми и небесно-голубыми.
По словам Акуловой, также детеныши появились у пары королевских питонов. Этот вид змей также носит название шаровидный питон, или питон-мяч, так как в случае опасности рептилии плотно сворачиваются и просовывают голову под кольца. Взрослые особи достигают в длину всего 1,2–1,5 метра. В неволе эти змеи живут до 30–40 лет. В дикой природе эти змеи обитают в Западной и Центральной Африке.
Увидеть этих рептилий можно в павильоне "Змеи и ящерицы", который находится на старой территории зоопарка.
Ранее два птенца редчайшего кафрского ворона появились на свет в Московском зоопарке. Птенцы родились еще в апреле, но одному из них потребовалось выхаживание. Ворон родился с искривленным клювом, а потому не мог выбраться из яйца, впоследствии ему потребовалось искусственное выкармливание.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: