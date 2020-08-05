В Московском зоопарке родились птенцы редчайшего кафрского ворона

Фото: vk.com/moscow_zoo

Два птенца редчайшего кафрского ворона появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщает РИА Новости.

"Зоологам Московского зоопарка удалось создать оптимальные условия для жизни и размножения этих редчайших пернатых, и сегодня у нас содержится самая крупная группа кафрских воронов среди зоопарков мира", – рассказали в пресс-службе учреждения.

В зоосаде рассказали, что птенцы родились еще в апреле, но одному из них потребовалось выхаживание. Ворон родился с искривленным клювом, а потому не мог выбраться из яйца, впоследствии ему потребовалось искусственное выкармливание.

"Один из птенцов не мог проклюнуться из яйца. Мы уже слышали его писк, но птенец не показывался наружу. Мы сделали небольшое отверстие в скорлупе, чтобы запустить внутрь воздух, иначе он мог бы задохнуться. Прождали еще сутки, но птенец не проклевывался. Мы расширили отверстие, после этого он начал выбираться самостоятельно", – объяснила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сейчас птенцов кормят уже естественной взрослой пищей – мышами, насекомыми, ягодами и фруктами. В дальнейшем с ними будут заниматься развитием когнитивных способностей – кафрские вороны хорошо обучаемы и могут выполнять нетипичные для птиц задания.

Всего в Московском зоопарке проживает группа из девяти воронов данного типа. Это размножающаяся пара – Карл и Клара, пятеро подростков, которые появились на свет в 2017, 2018 и 2019 годах, а также два новорожденных вороненка. Найти их вольер можно в Доме птиц на Старой территории.

Ранее представители столичного зоосада рассказали, когда наступает оптимальное время для посещения животных. По словам специалистов, лучше это делать с утра, когда питомцы наиболее активны.

