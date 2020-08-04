Московский зоопарк рассказал посетителям, когда лучше наблюдать за животными

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ходить в Московский зоопарк стоит рано утром, потому что в это время животные наиболее активны. Об этом рассказали представители столичного зоосада на странице в Instagram.
"Не случайно зоопарк работает с 7:30. Именно рано утром животные наиболее активны: они просыпаются, ждут свой завтрак, осматривают территорию, проверяя, все ли в порядке", – говорится в публикации пресс-службы.
Другим важным условием, как уточнили в зоопарке, является погода.
"Многие животные не любят жару и прячутся от солнца в своих домиках", – уточняется в сообщении.
При этом дождю будут рады не все обитатели зоопарка.
"Хотя именно в такую погоду можно увидеть, как купаются очаровательные капибары Кузьма и Малая", – подчеркивают в Московском зоопарке.
В том случае, если москвичи и гости столицы не увидели питомца, то рекомендуется вернуться к вольеру чуть позже. Зоосад работает до 22:00.
Ранее говорилось, что редкий сычуанский такин родился в Московском зоопарке. Такины обитают в Китае, Тибете, Непале и на северо-востоке Индии.
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