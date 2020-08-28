Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке родился детеныш северного морского котика, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Рождение детеныша северного морского котика – для нас очень радостное и важное событие, так как они редко размножаются в неволе. У нашей самочки Юшки это уже третий малыш, она опытная мама и с большой заботой относится к потомству", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Малыш весом около пяти килограммов вместе с мамой сейчас находится во внутреннем вольере. До пяти месяцев в его рацион будет входить только материнское молоко, затем ему начнут давать рыбу и кальмаров.

В зоосаду живет большая семья северных морских котиков – самец по кличке Пират, две взрослые самки Юшка и Спарта, самка-подросток Дори и детеныши Роджер и Грейс. Ежедневно с ними проводят тренинги для развития физических и интеллектуальных способностей.

Понаблюдать за семейством северных морских котиков можно в открытом вольере на новой территории Московского зоопарка (возле переходного моста).

Ранее в зоопарке на свет появились четыре детеныша речного ската-хвостокола. Две самки и два самца родились еще в начале лета, сейчас они плавают в бассейне вместе со взрослыми. Увидеть взрослых рыб, а также детенышей посетители могут в "Экзотариуме" на новой территории.

На прошлой неделе в Московском зоопарке на свет появились голубые змеи – один из редких видов ядовитых куфий, а также шаровидные (королевские) питоны. Восемь детенышей островной куфии появились на свет в конце июля. Отмечается, что пол детенышей определят после первой линьки, когда они немного подрастут. Вырастают змеи к двум годам. Взрослый самец может достигать в длину 600 миллиметров, самки чуть больше – до 810 миллиметров. Эти змеи живут около 10–12 лет.

