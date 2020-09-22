Павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке откроют в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Специалисты завершили подготовительные работы по реконструкции павильона "Ластоногие" Московского зоопарка, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Строители демонтировали внутренние стены и конструкции старого строения, а также переложили сети инженерно-технического обеспечения. По словам главы департамента строительства Рафика Загрутдинова, реконструкция должна завершиться во втором полугодии 2021 года – до официального открытия 76-й ежегодной конференции Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA).

Также в зоопарке строят дополнительный вход и реконструируют пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу, которая соединяет старую территорию зоопарка с новой.

Дополнительный вход появится поблизости от станции метро "Баррикадная". Внутри двухэтажного павильона разместят билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины, кафе и образовательный центр, предназначенный для проведения мероприятий.

Пешеходный мост после завершения реконструкции увеличится в ширину с четырех до девяти метров. По форме он будет напоминать закручивающуюся морскую волну за счет декоративных ограждающих конструкций из алюминиевых сплавов.

Московский зоопарк с 1 сентября сократил график работы. Посетители теперь могут посетить зоосад ежедневно с 09:00 до 20:00. Купить билет в кассах можно до 19:00. Сотрудники зоопарка напомнили, что на территории открыты несколько входов.

