Павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке откроют в 2021 году

13:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Специалисты завершили подготовительные работы по реконструкции павильона "Ластоногие" Московского зоопарка, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Строители демонтировали внутренние стены и конструкции старого строения, а также переложили сети инженерно-технического обеспечения. По словам главы департамента строительства Рафика Загрутдинова, реконструкция должна завершиться во втором полугодии 2021 года – до официального открытия 76-й ежегодной конференции Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA).
Также в зоопарке строят дополнительный вход и реконструируют пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу, которая соединяет старую территорию зоопарка с новой.
Дополнительный вход появится поблизости от станции метро "Баррикадная". Внутри двухэтажного павильона разместят билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины, кафе и образовательный центр, предназначенный для проведения мероприятий.
Пешеходный мост после завершения реконструкции увеличится в ширину с четырех до девяти метров. По форме он будет напоминать закручивающуюся морскую волну за счет декоративных ограждающих конструкций из алюминиевых сплавов.
Московский зоопарк с 1 сентября сократил график работы. Посетители теперь могут посетить зоосад ежедневно с 09:00 до 20:00. Купить билет в кассах можно до 19:00. Сотрудники зоопарка напомнили, что на территории открыты несколько входов.
Московский зоопарк изменил график работы
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