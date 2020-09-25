Московский зоопарк объявил акцию по сбору тыкв, кукурузы, кабачков и еловых шишек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московском зоопарке с 25 сентября начался сбор шишек, кабачков, дубовых листьев, тыкв, кукурузы и желудей, сообщается на официальной странице зоосада в Instagram.

"Ни один подарок не пропадет даром. Каждая шишечка будет заботливо пристроена, и даже маленький желудь станет изрядным украшением вольера. Из тыковок получаются уютные укрытия, например, для мышей-малюток, а кабачки любят погонять/погрызть звери побольше", – рассказали в зоопарке.

Там также уточнили, что оставить принесенные продукты можно в специальном пункте по адресу улица Большая Грузинская, дом 1, строение 103. Все они должны быть свежими и без химической обработки. Сбор продлится до конца ноября.

Ранее сообщалось, что центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка 26 сентября будет бесплатно принимать гостей в тематических костюмах. Акция посвящена всемирному дню журавля. Для того чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по телефону 8 (977) 599-05-53.