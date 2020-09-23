Центр воспроизводства редких видов бесплатно примет гостей в костюмах журавля

Фото: instagram.com/moscow_zoo_official

Центр воспроизводства редких видов животных 26 сентября будет бесплатно принимать гостей в тематических костюмах. Об этом говорится на официальной странице Московского зоопарка в Facebook. Акция посвящена всемирному дню журавля.

"Бесплатный вход для всех посетителей в тематических костюмах, а также для тех, у кого в фамилии есть корень "журавл" или "стерх". Праздник начинается в 12:00. Организаторы подготовили для посетителей различные интересные мастер-классы и интерактивные представления. Также гости узнают много нового о журавлях", – говорится в сообщении.

Для того чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по телефону 8 (977) 599-05-53. Количество мест ограничено.

Ранее сообщалось, что детский зоопарк в Москве временно закрылся для подготовки к зиме. Пока не уточняются сроки открытия, но в администрации пообещали сообщить об этом на сайте и в социальных сетях зоосада. Те, кому интересна жизнь обитателей зоопарка, смогут также прочитать о них в соцсетях.