Сурки Московского зоопарка впали в спячку

Фото: Московский зоопарк
Сурки Московского зоопарка впяли в спячку, сообщили в аккаунте учреждения в Instagram.
Отмечается, что ранее Арчи, Сара и Нагайна придерживались традиционного графика набора массы. В Московском зоопарке рассказали, что последние два сурка не выходят из сурчины на протяжении последней недели.
"Спешим обрадовать – наши сурочьи дамы уже достаточно наели и спят. Откуда мы это знаем? Все просто – Сара не выходила на лужайку 10 дней, а Нагайна – неделю. Вывод – спят", – рассказали в учреждении.
Что касается Арчи, то он продолжает выходить из сурчины, однако продолжительность его прогулок сокращается. Если раньше он выходил в 8:00 и гулял до 18:00, то сейчас время, которое он проводит вне сурчины, ограничивается 2–3 часами.
В зоопарке рассказали, что Арчи обильно кормят. Это связано с недобором массы, необходимой для впадения в спячку.
"Арчи все еще весит недостаточно – из-за постоянных обходов территории он набирал вес медленнее дам. Поэтому сейчас ему важно накинуть еще немного на свои 6,5 килограмма", – отметили в Московском зоопарке.
Сообщается, что Арчи чувствует себя комфортно и позволяет себя расчесать, а также осмотреть его глаза и уши. В зоопарке подчеркнули, что он находится на стадии последней подготовки к зимней спячке.
С 1 октября Московский зоопарк сократил часы работы из-за изменения светового дня. Теперь его можно посетить с 9:00 до 19:00. Кассы работают до 18:00.
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