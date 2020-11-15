Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты Мосприроды рассказали, как животные готовятся к зиме. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Белки меняют окрас меха с рыжего на серый. Он становится более пушистым и густым. Также они утепляют свои гнезда при помощи шерсти, мха и сухой травы. Это необходимо, чтобы защититься от снега и холодов. Еще животные делают продовольственные запасы: они собирают желуди, орехи, шишки. Зимой белки делают тропы до места, где находят еду. После приема пищи они отправляются спать до следующего утра.

Зайцы к зиме также меняют окрас. Цвет их шерсти становится белым. На лапах у животных отрастают густые щеточки из меха. Это упрощает их передвижение по снегу. В Москве заяц-беляк и заяц-русак встречаются в природно-исторических парках. Среди них есть "Тушинский", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино", "Измайлово". Два вида животных занесены в Красную книгу города.

Специалисты ведомства отмечают, что самым маленьким хищником столицы является ласка. Она также является редким видом животных. Ласки встречаются в "Кузьминках-Люблино", "Измайлово", "Царицыно", "Долгих прудах" и других местах.

Вживую их встречают крайне редко: ласки прячутся при появлении людей. В начале зимы они хорошо заметны, поскольку не успевают быстро сменить окрас. Их мех становится полностью белым к холодам.

Горностаи, по сообщениям Мосприроды, похожи на ласок. Они также внесены в Красную книгу Москвы. К зиме коричневая с оттенком бурого шерсть животных белеет. Линька горностаев начинается в октябре – ноябре.

Ранее сообщалось, что в Москве на зимовку остаются поползни, воробьи, сороки, пищухи, сойки, большинство видов дятлов, синиц. Все эти птицы могут найти для себя пропитание и в холодное время года.

