Краснокнижных белок-летяг обнаружили в Можайском городском округе

Фото: министерство экологии и природопользования Московской области
Семейство из пяти зверьков белок-летяг обнаружили недалеко от Занинского водохранилища в Можайском городском округе. Животные занесены в Красную книгу Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Животных нашли специалисты природоохранного фонда "Верховье", которые ведут мониторинг редких видов флоры и фауны.
"Пять зверьков перелетали с дерева на дерево, играли, бегали друг за другом по высоким стволам. Ранее летяги в этом лесном массиве не регистрировались. Этот небольшой грызун семейства беличьих включен в Красную книгу Московской области, тяготеет к старовозрастным, малонарушенным лесным участкам", – сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что данные животные, как правило, активны ночью и в сумерки, лишь изредка они проявляют себя днем. При этом летяги не испытывают страха перед людьми и даже могут устраивать гнезда недалеко от них.
"Минэкологии просит жителей Подмосковья: если увидите это милое животное или обнаружите его жилище, не пугайте зверька, не наносите ему вреда и сообщите о месте обнаружения в Минэкологии. Это необходимо для занесения точки места обнаружения в базу данных редких видов Московской области", – заключили в министерстве.
Ранее специалисты Мосприроды обнаружили двух самок уток-мандаринок на пруду, расположенном в районе Северном в столице. Эти птицы занесены в Красную книгу России с третьей категорией редкости.
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