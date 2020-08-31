На московском пруду обнаружили двух уток-мандаринок

Фото: телеграм-канал "Московские новости"
Специалисты Мосприроды обнаружили двух самок уток-мандаринок на пруду, расположенном в районе Северном в столице. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
"На территории памятника садово-паркового искусства "Усадьба Архангельское-Тюриково" на Большом Тюриковском пруду сотрудники ГПБУ "Мосприрода" зафиксировали редких небольших уток-мандаринок. Эти птицы занесены в Красную книгу России с третьей категорией редкости", – рассказали специалисты.
По данным Мосприроды, в мире сейчас насчитывается около 25 тысяч пар этих птиц. 15 тысяч особей проживают на территории России, причем этот вид нетипичен для европейской части страны. Чаще всего мандаринки обитают в Амурской и Сахалинской областях, а также в Хабаровском и Приморском краях.
Помимо уток-мандаринок, сотрудники Мосприроды нашли семейство камышниц с выводком. Этих птиц часто называют болотными курочками, а из-за пугливости особей увидеть их непросто.
Ранее сообщалось, что в Москве на водоемах были установлены плавучие дома для уток. Они расположены на 52 территориях, а за их состоянием следят специалисты Мосводостока.
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