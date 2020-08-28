Москвичам рекомендовали не подкармливать птиц до появления снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты Мосприроды попросили жителей столицы не подкармливать птиц до выпадения снега. Об этом Агентству "Москва" заявили представители департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

Рекомендация связана с тем, что у водоплавающих птиц не должно быть поводов задерживаться в Москве.

"Начинать подкормку птиц нужно с учетом двух самых главных факторов: низкая температура воздуха и постоянный снежный покров. Последнее условие влияет на то, что находить пищу самостоятельно пернатым становится труднее", – сообщили в пресс-службе ведомства. По словам специалистов, кормить птиц в другие периоды года нежелательно.

В Мосприроде обратили внимание, что летом этого года температура в Москве была в пределах климатической нормы. В связи с этим не ожидается смещения обычных сроков отлета птиц.

Ранее Мосприрода опубликовала новую видеоэкскурсию о животных. Ее можно найти на сайте и на социальных страницах ведомства по хештегам #Природа_на_удаленке и #ВиртуальнаяЭкскурсияМосприроды.

Кроме того, в Москве обнаружили краснокнижных чибисов. Их заметили на территории фаунистического заказника "Долгие пруды".

