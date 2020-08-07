Краснокнижных чибисов заметили на природных территориях Москвы

Фото: Мосприрода
Пару чибисов заметили на территории фаунистического заказника "Долгие пруды". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
В ведомстве рассказали, что чибисы занесены в Красную книгу города с природоохранным статусом "Первая категория редкости". Данный вид птиц относится к семейству ржанковых.
Гнездятся чибисы в полях, низкотравных суходольных лугах и пустырях. Питаются они в основном жуками и их личинками. В Россию птицы прилетают на гнездование ранней весной.
Ранее в Западном административном округе столицы провели учет видов животных и растений, занесенных в Красную книгу города. Как рассказали специалисты Мосприроды, большинство из этих видов обитают на особо охраняемых природных территориях.
К примеру, в природном заказнике "Долина реки Сетунь" можно встретить ласку и горностая. Обычно они живут в густых зарослях кустов и под поваленными деревьями. На реке Сетуни живут речные бобры. Также на болотах встречаются камышницы – птицы на длинных зеленоватых ногах.
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